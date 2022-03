Roma, il cinghiale banchetta a piazza Mazzini: la foto fa il giro del web

«Stamattina ore 6.30 a vale Mazzini». L'avvistamento è ormai abituale a Roma, soprattutto a Roma nord, dove i cinghiali per strada sono diventati come i cani. Da Trionfale a Vigna Stelluti, da Monte Mario alla Cassia le immagini di questi animali che se ne vanno in giro scorrazzando in mezzo alle auto rimbalzano di continuo sui social. Stavolta ad avvistarlo a pochi passi dalla sede Rai in Prati è stato Marco Presta, l'autore televisivo che ha postato l'immagine sul suo profilo Instagram: «Il cavallo sarà morente, ma il cinghiale è vivissimo».

APPROFONDIMENTI NON SOLO ROMA NORD Lo struzzo in fuga tra le auto a Roma: la giungla del traffico... L'INCIDENTE Cinghiale investito sulla Tangenziale circolazione a rischio IL FOCUS Incidente con cinghiali o pecore? Ecco chi paga i danni auto: cosa...

Lo struzzo in fuga tra le auto a Roma: la giungla del traffico capitolino Video