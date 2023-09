Orsa entra in albergo e divora la torta, poi si riposa in una villa: incursioni a Scanno di “Gemma”, la più anziana del Parco

Incursione dell’orsa Gemma, in pieno giorno, in un albergo di Scanno, in provincia dell'Aquila. L'esemplare è entrato nella cucina della struttura ricettiva "Mille Pini", divorando una crostata e una torta. Con le zampe ha buttato a terra i dolci appena sfornati e pronti per gli ospiti, facendone una scorpacciata. Un'inserviente, attirata dai rumori si è corsa in cucina, trovandosi di fronte del grosso plantigrado: lo ha immediatamente filmato. Subito è stato informato l’ente Parco che è intervenuto sul posto. Al fine di evitare nuove e ulteriori incursioni, l'albergo ha installato il recinto elettrico, nella parte posteriore della cucina. Dopo qualche ora, l'orsa si è introdotta in una villa sedendosi sul pianerottolo.

Esche con il sangue della mamma e reti, ma i cuccioli dell'orsa uccisa a fucilate non si trovano

Gemma, ormai anziana - ha più di 20 anni - questa estate aveva creato preoccupazione tra i turisti. Una donna in gravidanza, mentre si trovava nelle vicinanze della rinomata pasticceria “Pan dell’Orso”, era stata sorpresa dal plantigrado confidente, che ormai, ha perso del tutto la naturale diffidenza verso l’uomo. Con andamento caracollante, ha attraversato il parcheggio “Focette”, trovandosi a pochi centimetri di distanza, dalla donna in stato interessante e alcuni suoi amici, creando il panico. Precedentemente, si è diretta in un parco giochi, dove erano presenti alcuni ragazzini, che spaventati, si sono rifugiati dietro alcune automobili parcheggiate. Parole dure quelle di Eustachio Gentile, già commissario straordinario della Comunità Montana Valle Peligna. «E' mai possibile che Gemma gironzoli tutti i santi giorni senza soluzione di continuità per il centro abitato di Scanno o appaia addirittura durante un concerto musicale, entri nella cucina di un albergo e faccia razzia di torte e crostate, spaventi seriamente una donna incinta e di notte segua un altra donna alle spalle senza che quest'ultima, per fortuna, se ne accorga e mai nessuno intervenga?- commenta Gentile - Che possa percorrere indisturbata stretti viottoli del nostro paese montano come facciamo un po’ tutti cardiopatici compresi? E’ normale che una cittadina apra la porta e si trovi di fronte Gemma seduta sul terrazzo di casa? E l'elenco potrebbe continuare ancora per molto. Giova ricordare che noi Gemma l'abbiamo adottata da quasi 25 anni e guai a chi ce la tocca. Ma avanti così non si può più andare. A tutto c’è un limite. Bisogna chiarire una volta per tutte che cosa si intenda esattamente per una giusta convivenza tra l'uomo e l'orso. Questo significa forse che l'orso possa vagare come un barbone nei centri abitati in cerca di cibo nei cassonetti della spazzatura? Che possa attraversare piazze e giardini come un animale da cortile mentre grandi e piccini lo filmano entusiasti? Che possa attraversare i parchi giochi per bambini o passare alle loro spalle? E' mai possibile che sempre più orsi frequentino come animali da cortile o da passeggio i centri abitati di molti paesi nei quali fanno addirittura il bagno nelle fontane tra "l'acclamazione" dei social e nessuno si scandalizzi?».