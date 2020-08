Sfatato il mito sull'innata rivalità tra cani e gatti: ecco perché

LEGGI ANCHE

Non c'è alcuna rivalità congenita tra cani . Questi animali possono persino diventare migliori amici se il loro proprietario li alleva in modo corretto e tenendo in considerazione le differenze insite nella loro natura.«Ai gatti non piace quando qualcuno viola il loro spazio, mentre i cani sono animali che vivono in gruppo, vedono tutti come membri del loro branco e vogliono comunicare con loro», ha dichiarato a RIA Novosti il ​​presidente della federazione, Vladimir Golubev, in occasione della Giornata internazionale del gatto.Se qualcuno vuole avere un cane e un gatto in casa, è meglio metterli insieme in giovane età. Allora nessuno dei due vedrà l'altro come un nemico che ha invaso il suo territorio, ha spiegato Golubev. Se un cane o un gatto vive già in casa, è meglio prendere l'altro in tenera età in modo che il più grande lo percepisca come la sua prole. «Sono due specie diverse ma possono coesistere», ha concluso lo specialista.