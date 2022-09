Janus, la tartaruga a due teste, che ha anche due cuori, e due personalità distinte, compie oggi 25 anni. Il rettile, nato nel Museo di Storia Naturale di Ginevra nel 1997, è rimasto tutti questi anni sotto la cura degli addetti della struttura a causa della sua incapità di ritrarre la testa, il che le avrebbe impedito di sopravvivere in natura. Secondo il team di ricercatori del Museo di Storia Natutale, Janus potrebbe essere la tartaruga bicefala più antica del mondo. Il nome deriva da Giano, il dio romano a due teste.

Nonostante viva in "cattività" Janus conduce un tenore di vita molto agiato, essendo anche un animale molto fragile. Oltre a mangiare insalate biologiche, la tartaruga riceve massaggi e fa bagni quotidiani nel tè verde e nella camomilla. Janus non è una tartaruga come le altre, per cui anche le sue giornate si svolgono in modo particolare. Il team incaricato della sua cura le fa fare passeggiate regolari per mantenersi in esercizio, a volte anche con la musica. «Penso che sia grazie all'attenzione che le diamo e alla nostra dedizione se Janus oggi è ancora qui con noi. Le abbiamo preparato una festa speciale per il prossimo weekend» dice Bourgoin a capo dello "staff" della tartaruga.

Le teste di Janus hanno periodicamente bisogno di un trattamento con vaselina per evitare dolori al collo a causa del costante sfregamento tra loro. L'aspetto peculiare, che rende l'animale unico nel sue genere (non essendo l'unico caso al mondo) oltre alle due teste e i duoi cuori, sono le sue due personalità, che generano non solo stati d'animo ma anche gusti diversi, questo a volte porta le "due teste" a litigare, per esempio nel decidere in quale direzione camminare. «La testa destra è più curiosa, più sveglia, ha una personalità molto più forte. La testa sinistra è più passiva e ama mangiare», aggiunge Bourgoin.

