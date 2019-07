Trento, l'orso M49 scappa da recinto elettrificato: rischia l'abbattimento se si avvicina alle case

Lunedì 15 Luglio 2019, 14:33 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era stato catturato nella zona della Val Rendena, ma è riuscito a scappare scavalcando un muro elettrificato alto più di 4 metri. L'orso fuggiasco, identificato con la sigla M49, era stato preso e rinchiuso solo pochi giorni fa nel Centro Casteller, in una zona recintata ed elettrificata a 7mila volt, da cui sembrava impossibile scappare.Eppure l'animale ci è riuscito: si è arrampicato su un muro alto 4 metri e mezzo, lo ha scavalcato ed è fuggito via verso la zona della Vigolana, sopra Trento.A renderlo noto è stato il governatore del Trentino, Maurizio Fugatti, che ha annunciato che se l'orso si avvicinerà troppo a zone abitate, verrà immediatamente abbattuto. L'animale - ha precisato Fugatti - si sarebbe diretto nella zona del gruppo montuoso della Vigolana, sopra Trento, dove è attivamente ricercato dai forestali con i cani.«Il fatto che l'orso sia riuscito a scavalcare una recinzione elettrificata con sette fili a 7mila volt, certificata dal ministero e da Ispra - ha sottolineato Fugatti - dimostra quanto sia pericoloso e che ci fosse un problema di sicurezza pubblica tale da giustificare l'ordinanza di cattura, scelta non appoggiata dal Ministero».