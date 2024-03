Trentino, approvata legge per abbattere gli orsi: se ne potranno uccidere 8 l'anno. Scoppia la polemica

È stato approvato il disegno di legge che fissa il numero di orsi pericolosi o problematici che possono essere soppressi ogni anno in Trentino. Dopo un'intera giornata di lavori, il testo ha ricevuto il via libera nella serata di lunedì 4 marzo con 19 voti a favore, 11 astenuti e 2 voti contrari della consigliera di Alleanza verdi e sinistra Lucia Coppola e del consigliere di Onda Filippo Degasperi. Sul disegno di legge pesavano circa 200 ordini del giorno presentati dalle opposizioni, la maggioranza dei quali di natura ostruzionistica. «Credo che questo disegno di legge sia l'ennesima opportunità per avvicinare le valli alla città», ha spiegato l'assessore provinciale Roberto Failoni, promotore dell'iniziativa legislativa, che modifica una legge provinciale del 2018.

La polemica

Oltre al malcontento delle opposizioni, fuori dal Consiglio provinciale è andata in scena una protesta animalista organizzata dalla campagna Stop Casteller.

Orso M90 abbattuto in Trentino in seguito all'ordinanza firmata da Fugatti. «Era un animale pericoloso»

I numeri

Per il 2024 e il 2025 il numero di orsi potenzialmente rimovibili ammonta a otto esemplari all'anno, di cui non più di due femmine adulte e non più di due maschi adulti. I valori sono stati definiti in base all'analisi demografica condotta da Ispra nel 2023, e andranno ricalibrati a partire dal 2026. Con l'approvazione del ddl, sono passati anche due emendamenti proposti dal consigliere Degasperi. Mentre il primo prevede l'istituzione di un Tavolo sui grandi carnivori, i cui membri saranno scelti dalla Giunta provinciale, e che avrà un mandato di cinque anni, il secondo stabilisce che gli abbattimenti possano essere operati solo dal personale del Corpo forestale della Provincia di Trento.

Le reazioni

Non si sono fatte attendere le reazioni del mondo animalista. La Lav chiede che Bruxelles apra «una procedura di infrazione contro la Provincia di Trento e il Governo nazionale succube di Fugatti», l'Oipa annuncia una battaglia legale in tutte le sedi possibili, mentre l'Enpa domanda alla premier Giorgia Meloni di impugnare la legge trentina davanti alla Corte costituzionale. Wwf Italia definisce la scelta della Giunta Fugatti una «decisione demagogica» e una «facile scorciatoia».