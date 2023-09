Apice, l'Archeoclub: «No all'abbattimento dei cedri himalayani, l'ipotesi va scongiurata»

Cedri dell'Himalaya a rischio abbattimento, scende in campo l'associazione «Archeoclub d’Italia Apicium» di Apice. In una nota a firma del presidente Alessio Errico, infatti, l'associazione si schiera apertamente «contro l'abbattimento dei dieci alberi di pregio presenti lungo Corso del Progresso, conosciuti come cedri dell'Himalaya o, in base al nome scientifico, come Cedrus deodara. Tali alberi - precisa - oltre a rappresentare un polmone verde per l'abitato, donando frescura e ossigeno, rientrando anche nella categoria degli alberi monumentali, in quanto hanno tutte le caratteristiche per essere censiti come tali: per dimensioni, valore ecologico e paesaggistico. Essi, oltre ad essere una rarità botanica per la zona, possiedono un valore storico elevato visto che sono stati i primissimi testimoni della nascita di quel quartiere, essendo presenti già prima delle abitazioni».

Dall'associazione, inoltre, fanno sapere che «una rappresentanza dell'Archeoclub di Apice ha partecipato all'incontro organizzato nella serata di giovedì dall'amministrazione comunale.

Abbiamo ascoltato attentamente anche le preoccupazioni e le criticità che hanno presentato alcuni residenti della zona. Come associazione siamo convinti che l'unica soluzione utile sia quella di effettuare interventi capillari di potatura degli alberi, che potrebbero essere risolutivi rispetto ai problemi sollevati e riteniamo che i motivi dei disagi siano da ricercare esclusivamente in una cattiva e carente manutenzione degli stessi. Presenteremo entro dieci giorni - conclude il numero uno dell'associazione - attraverso il supporto di tecnici ed esperti, delle proposte utili sia a garantire l'incolumità dei cittadini che a scongiurare l'abbattimento degli alberi».