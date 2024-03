Orso aggredisce e ferisce 5 persone (tra cui un bambino), stato di emergenza in una città turistica in Slovacchia

In Slovacchia è stato dichiarato lo stato di emergenza nella città di Liptovsky Mikula a causa di un orso che ha attaccato e ferito gravemente 5 persone, tra cui un bambino. Questo non è il primo caso nel paese visto che pochi giorni fa una donna è stata ritrovata morta in un incidente quasi simile. I cacciatori stanno setacciando la città e i dintorni per trovare l'animale, grazie all'utilizzo di un drone.

Donna inseguita da un orso in Slovacchia, aveva 31 anni: è stata ritrovata morta in fondo a un burrone

Domenica 17 marzo è avvenuto l'attacco, vicino ad una stazione sciistica ai piedi dei monti Tatra.

La portavoce della città aveva dichiarato che un orso aveva attaccato cinque persone nel centro della città prima di ritirarsi nei boschi. Tra le vittime coinvolte, che hanno riportato graffi e morsi di varie entita, risultano anche un bambino di 10 anni e un uomo di 72 anni. Le autorità hanno richiesto ai cittadini di non avventurarsi nei boschi, in particolare la sera e la mattina presto, in quanto l'orso è ancora in libertà.

🇸🇰#Slovakia: Two people are in hospital after being attacked by a bear in the Slovak town of Liptovský Mikuláš. A 49-year-old woman suffered an injury to her shoulder, while a 72-year-old man was treated for a gash on his head. Reports said police went on to drive the bear out of… pic.twitter.com/9v7DCi84bf

