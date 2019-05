PHOTOS: Couple vacationing in Gatlinburg spots bear relaxing in their hot tub https://t.co/f16PjTOeZd — Jeff White (@JeffWhite21) 4 maggio 2019

Domenica 5 Maggio 2019, 14:34 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una coppia americana in vacanza nella città di Gatlinburg, nello stato del Tennessee, è rimasta meravigliata nel trovare un orso nella loro vasca idromassaggio.Secondo quanto raccontato dalla stampa locale, al risveglio Elizabeth Strickland e il suo fidanzato si sono accorti con grande stupore che uno degli orsi del Parco Nazionale delle Smoky Mountains dove erano in vacanza aveva deciso di rilassarsi nella loro vasca da bagno e solo quando lo ha ritenuto opportuno l'animale si è allontanato.La donna ha raccontato, poi, che altri esemplari si sono avvicinati alla loro dimora. Infatti, secondo la stampa locale, non è stata l'unica volta che gli animali si avvicinavano alla vasca idromassaggio per fare il bagno.