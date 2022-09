Bomba d'acqua nelle Marche, esondano Sentino e Misa. Auto sommerse dall'acqua, chiudono le scuole

Marche sferzate dal maltempo: raffica di interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e persone intrappolate in casa. Pioggia battente e vento sul Pesarese a partire dalle 15. In serata la situazione è diventata critica nella zona montana della provincia di Ancona. Si teme che ci siano dei dispersi a Cantiano, un paese di poco più di 2.000 abitanti, colpito da una bomba d'acqua che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. Non si tratta di persone scomparse, ma che al momento non sono state rintracciate. I telefoni non funzionano e il sindaco Alessandro Piccini ha lanciato un appello via social, invitando i cittadini a restare in casa. In alcune zone l'acqua è arrivata ai primi pani. Chiuso il passo della Contessa.

Maltempo Marche, le situazioni più critiche

A Sassoferrato (dove domani, venerdì 16, le scuole resteranno chiuse) e Arcevia le situazioni più critiche. Devastante la bomba d'acqua caduta su Cantiano, nell'entroterra pesarese. A causa dell'esondazione del torrente Sanguerone nei pressi di Sassoferrato le squadre dei vigili del fuoco hanno effettuato numerosi interventi per soccorrere le persone in difficoltà. Sono in arrivo squadre dalle province di Fermo e Ascoli in supporto a quelle già presenti sul posto. Diverse le richieste di intervento per persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti di locali interrati e smottamenti di terreno. Sono stati effettuati anche interventi per alberi caduti sulla sede stradale e parti pericolanti. Attualmente risultano effettuati i seguenti interventi: Pesaro Urbino 8, Ancona 25, Macerata 20 e Fermo 10.

In particolare, il maltempo ha messo in ginocchio Sassoferrato, dove il fiume Sentino ha esondato. L'acqua ha invaso le strade, provocando allagamenti nelle case e nelle attività commerciali. Sono stati segnalati anche smottamenti e frane. Al lavoro la Protezione Civile e i vigili del fuoco. In tutta la regione le richieste di intervento sono per persone rimaste bloccate nelle abitazioni, allagamenti di locali interrati e smottamenti di terreno. Sono stati effettuati anche interventi per alberi caduti sulla sede stradale e parti pericolanti. L'Anas ha provveduto a chiudere alcune strade del Pesarese. Risulta essere interdetta un tratto della Statale 3 tra i comuni di Cantiano, Scheggia e Pascelupo (Perugia). A Cantiano chiuso un tratto della Statale 452 per allagamento. La piazza di Cantiano è stata invasa da un metro d'acqua. Ad Arcevia manca l'elettricità. Il sindaco Dario Perticaroli ha invitato i cittadini a non uscire di casa. Domani le scuole saranno chiuse. Ad esondare anche il Misa, a Pongelli di Ostra Vetere.

«Nuovi temporali anche violenti - spiegano gli esperti di 3bmeteo - interesseranno Toscana, Romagna, alte Marche, in estensione a Umbria e Lazio entro sera. In questa circostanza sono attesi temporali anche molto intensi, accompagnati da locali grandinate, nubifragi e improvvisi colpi di vento con conseguenti possibili disagi e criticità. Gli stessi temporali si estenderanno alle zone interne di Marche e Abruzzo».

Cantiano sommersa

Poche ore prima incendio a Sassoferrato