«Hai l'amante»: tenta di soffocare la moglie. Il figlio di 14 anni salva la mamma a Bibbiano

«Hai l'amante»: tenta di soffocare la moglie, il figlio di 14 anni salva la mamma.

Lui sospettava che la moglie avesse una relazione extra coniugale e per questo, durante il sonno, le ha prima sferrato un pugno e poi ha cercato di soffocarla con un cuscino. A salvare la madre è stato il figlio di 14 anni che ha sentito le sue urla e ha chiamato i carabinieri, che hanno arrestato il 45enne.

L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio nei confronti della coniuge 40enne. I fatti - accaduti a Bibbiano, nella val d'Enza reggiana - risalgono alla fine dello scorso mese di gennaio, ma il provvedimento restrittivo di natura cautelare è stato emesso sabato su richiesta del pm Marco Marano. Il padre di famiglia è comparso in tarda mattinata davanti al gip Luca Ramponi per l'interrogatorio di garanzia, nel quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari nella casa coniugale, mentre la compagna e il ragazzino sono stati allontanati in un'altra località protetta.

