Malore sulla gru: morto operaio di origini campane all'Amazon Hub in Vallesina

Tragedia al cantiere dell'Amazon Hub In Vallessina, in provincia di Ancona: un operaio 75enne di origine campane ha avvertito un malore ed è morto. Avevo finito il lavoro e stava scendendo dalla gru quando un attacco di cuore, malessere di cui soffriva, che non gli ha lasciato scampo.

Non serviti purtroppo a niente gli inziali soccorsi dei colleghi, seguiti poi, all'arrivo tempestivo dell'ambulanza, da quelli degli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Amazon stessa, tramite una nota ufficiale, parla dell'accaduto stringendosi intorno alla famiglia: «Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità».