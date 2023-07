Tangenziale di Napoli, installati i defibrillatori

Numerosi defibrillatori installati nella Tangenziale di Napoli per contrastare l’arresto cardiaco Improvviso e garantire sicurezza a un flusso di traffico di circa 270.000 attraversamenti giornalieri.

Il piano per l'installazione è stato curato dalla società Auexede di Napoli. Dopo un attento sopralluogo, durante il quale sono stati valutati tutti gli aspetti funzionali ed estetici per assicurarsi che i dispositivi salvavita siano perfettamente integrati e visibili, si è scelto di collocare le postazioni salvavita nelle principali sedi lungo l’asse stradale. Lo staff di Auexde si è occupato dei più piccoli particolari per rendere perfetto il progetto ambizioso, provvedendo all’installazione, la personalizzazione, la formazione BLSD, il training tecnico, per terminare con le attività mediatiche e di ufficio stampa.

I defibrillatori sono posizionati in teche allarmate altamente funzionali e dal design innovativo, proprio per rendere gradevole e ben visibile la loro presenza. Le rivoluzionarie teche Rotaid 24/7 migliorano l’efficacia del defibrillatore al suo interno, grazie alla connettività online 4G, che riduce i tempi di risposta e massimizza le possibilità d’intervento rapido. In questo modo, i defibrillatori installati sono monitorati da remoto e accessibili 24 ore su 24, garantendo un sistema salvavita sostenibile ed efficace.