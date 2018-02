Mangia una pizza al centro commerciale e muore, chiarite le cause: soffocata da un boccone

Lunedì 19 Febbraio 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 19-02-2018 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Soffocamento da bolo alimentare. La tragica conferma è arrivata dagli accertamenti tecnici eseguiti a Torrette sul corpo di Loredana Martis, la donna di 71 anni uccisa da un trancio di pizza andato di traverso, sabato pomeriggio attorno alle 17, nel parcheggio esterno dell’Auchan. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarla, circondata dagli occhi e dalle preghiere di decine di persone, mentre il marito assisteva disperato alle manovre di rianimazione. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.Quando è arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale, la pensionata era già morta a causa del blocco delle vie respiratorie. Mentre uscivano dal centro commerciale con le buste della spesa in mano, diretti verso la macchina, è svenuta all’improvviso: «Non riesco a respirare», ha fatto in tempo a dire al marito. Poi ha perso i sensi ed è andata in arresto cardiaco. «Il decesso - spiega il dottor Aldo Salvi, primario del Pronto Soccorso di Torrette - è stato causato da un soffocamento da bolo alimentare. Purtroppo si tratta di un’evenienza che può verificarsi anche in persone sane, senza patologie particolari: il bolo finisce tra l’esofago e la laringe e blocca la respirazione».