Ragazzino vola dal tetto del centro commerciale Auchan: ​gravissimo all'ospedale

Ultimo aggiornamento: 21:21

Momenti di grande trambusto nel pomeriggio al centro commerciale. Per cause ancora in fase di accertamento un ragazzino è volato daldella struttura procurandosi alcune ferite. Tante le persone sul posto, caccia a capire le ragioni dell'accaduto con il giovane che è stato immediatamente soccorso e quindi portato aldell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto anche i vigili del fuoco.A quanto pare il ragazzino era al centro commerciale con un accompagnatore e altri minorenni. Si sarebbe spinto in un tratto di tetto dove la copertura è di plexiglass che avrebbe ceduto sotto il peso e il minorenne sarebbe così volato all'interrno della struttura. Sulla dinamica sono in corso indagini.