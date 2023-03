Roma: anziana aggredita in casa da falso tecnico dell'acqua, grave in ospedale

Un'anziana è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale dopo essere stata aggredita ieri nella sua abitazione in zona via Cola di Rienzo a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia.

Prende a bastonate una 90enne in via Collatina: «Dovevo dimostrare di essere un uomo vero»

Anziana aggredita in casa

Da una prima ricostruzione, una persona si è presentata a casa dell'84enne spacciandosi per un tecnico del contatore dell'acqua. Una volta in casa, è nata una colluttazione con l'anziana nella quale la donna è rimasta ferita: l'aggressore è scappato. La donna è stata poi soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso le indagini della polizia del commissariato Prati.