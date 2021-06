Ardea, chi era il killer Andrea Pignani. Il mistero della pistola del padre, morto nel novembre scorso

​Ardea (Roma), comincia a delinearsi la figura di Andrea Pignani, il 35enne che questa mattina ha ucciso due fratellini di 5 e 10 anni e un uomo di 74 anni. La pistola che ha impugnato è una Beretta calibro 7,65, a quanto apprende l'Adnkronos. L'arma apparteneva al padre morto a novembre 2020, che di professione faceva la guardia giurata.

APPROFONDIMENTI LA PAURA Spari in strada ad Ardea: uccisi due fratellini che giocavano in un... LA TESTIMONIANZA Ardea, presidente Consorzio: «Il 34enne aveva già... ROMA Ardea, «il 37enne ha sparato a caso e poi si è... VIDEO Strage di Ardea, il sindaco: «Anziano morto per difendere i... VIDEO Strage Ardea, la moglie della vittima: «Ho visto il corpo di... LA TESTIMONIANZA Ardea, la nonna dei bimbi uccisi: «I miei nipoti morti mentre... ROMA Ardea, omicidio: arrivano le forze speciali ROMA Ardea, parla uno dei soccorritori che è intervenuto:... VIDEO Ardea, spari al parco: uccisi due fratellini e un anziano ROMA Roma, Ardea, via Colle Romito: il luogo della sparatoria dove sono... ROMA Sparatoria ad Ardea, morti un anziano e due bimbi

La morte del padre

La morte dell'uomo non era nota alla stazione dei carabinieri di Tor San Lorenzo. Ai militari sarebbe dovuta pervenire una segnalazione sulla detenzione della pistola da parte della famiglia, cosa che invece non si è verificata.

« Non era in cura »

Non sarebbe stato in cura e non avrebbe avuto liti pregresse all'interno del comprensorio l'uomo che oggi ad Ardea ha sparato e ucciso due fratellini e un anziano. È quanto accertato finora dagli investigatori. Nel suo passato un unico episodio di minacce alla mamma più di un anno fa avvenuto in casa per cui intervennero i carabinieri e per il quale fu portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

«Conosceva le vittime»

Andrea Pignani conosceva le sue vittime: «Evidentemente sì, perché ha sparato con l'intenzione di colpire, altrimenti avrebbe sparato a casaccio», dice il sindaco della cittadina laziale Mario Savarese.

Ardea, «il 37enne ha sparato a caso e poi si è allontanato»: morti due fratellini e un anziano

Ardea, presidente Consorzio: «Il 34enne aveva già sparato in aria altre volte, era stato segnalato»

Ingegnere informatico

Era un ingegnere informatico Andrea Pignani. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo non aveva mai avuto litigi con il padre dei bambini. Il 35enne sarebbe quindi stato colto da un raptus. Subito dopo il triplice omicidio si è barricato in casa per oltre tre ore e si è suicidato. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nella villetta l'uomo hanno trovato l'uomo morto in camera da letto.