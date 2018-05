Sorprende la moglie in auto con l'amante, picchia entrambi poi va a casa e per punire la donna la violenta. Il fatto è accaduto nella Valdichiana aretina. L'uomo, un 37enne, è stato arrestato dai Carabinieri e, secondo quanto appreso, deve rispondere di svariati reati tra cui la violenza sessuale. La furia è stata scatenata dall'aver trovato la donna in auto con l'amico. Dopo la violenta lite sul posto, la lite è proseguita a casa dove l'uomo avrebbe violentato la moglie da cui di fatto viveva già separato. Arrestato, l'uomo è comparso davanti al gip del Tribunale di Arezzo. Per lui convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere.

Giovedì 31 Maggio 2018, 01:44 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 06:14

