Roma, sorpreso alla stazione Tiburtina con 26 chili di marjiuana: arrestato

Sabato 16 Febbraio 2019, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2019 11:15

Sequestrati dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma 26 chili di marijuana nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. Arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana diretto verso il nord Italia.I finanzieri del 3° Nucleo Operativo metropolitano durante un servizio di controllo economico del territorio alla stazione Tiburtina ha notato l'uomo che, con fare estremamente sospetto, era in procinto di salire su un pullman di lunga percorrenza diretto a Bologna, portando al seguito due trolley. I militari hanno sottoposto il trentenne nigeriano a un controllo e nelle due valigie sono state scoperte 5 buste con dentro 26 chili di marijuana. Secondo gli investigatori avrebbe potuto ricavare oltre 143mila dosi di stupefacente e, una volta immessa in circolazione nelle principali piazze del nord Italia, avrebbe fruttato 260mila euro. Al termine delle attività, il cittadino nigeriano, residente a La Spezia, è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Roma in attesa del processo per direttissima, in seguito al quale è stato condannato a tre anni di reclusione.