Assegno unico. Ecco il calendario dei pagamenti di novembre. Alcune date sono già state superate, con arrivi in momenti diversi a seconda della data di presentazione della domanda, degli arretrati e dell’eventuale percezione del Reddito di cittadinanza.

Assegno unico, il calendario dei pagamenti

L'lnps erogherà l’assegno unico in tranche differenti in base ai destinatari: a partire dal 15 novembre 2022 saranno pagati gli arretrati sul Reddito di cittadinanza; entro il 30 novembre arriverà per coloro che hanno presentato la domanda per ottenere il beneficio a partire dal mese di marzo 2022; tra il 26 ed il 30 novembre 2022 per l’integrazione sul Reddito di cittadinanza. In generale gli arretrati sono stati pagati entro il 13 novembre, mentre dal 13 al 17 del mese è arrivato per coloro che hanno presentato la domanda per ottenere il beneficio entro la fine del mese di febbraio 2022.

Come verificare le date e i pagamenti

Le date precise di pagamento dell’assegno unico vengono caricate direttamente dall’Inps sui singoli fascicoli previdenziali dei cittadini: meglio dunque tenere sempre sotto controllo la propria area personale MyINPS. Per visualizzare la lista dei pagamenti disposti, suddivisi per competenza mensile e con la modalità di pagamento utilizzata occorrerà accedere all’applicazione dell’assegno unico dal sito Inps seguendo il percorso “Prestazioni e servizi – Prestazioni – Assegno unico e universale per i figli a carico”, utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS. Dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda) basterà cliccare sulla tab “Pagamenti”.