Avvocato offre lavoro a segretaria «pratica ma non una velina»: l'annuncio affisso sui lampioni a Bari. La polemica: «È sessista»

Un avvocato cerca una «segretaria diplomata» che sia «molto pratica con il computer» ma che non sia una «velina». Il bizzarro annuncio è stato affisso dallo studio legale Guido (questa la mail indicata) su alcuni volantini, presumibilmente nemmeno autorizzati, affissi sui lampioni del lungomare di Bari.

La denuncia dell'associazione

«Studio Legale cerca segretaria diplomata (…) No veline. Se non avete voglia di lavorare non venite» è la scritta che appare sul foglio affisso sul lungomare di Bari. Ci sono il numero di telefono e l’indirizzo mail di un noto studio legale barese. Un annuncio disapprovato dall’associazione Mixed che, sulla propria pagina Facebook, ha espresso dure parole nei confronti dell’avvocato.

«L’avvocato Guido Domenico non sarà certo un esperto di diritto del lavoro, se crede davvero che questa possa definirsi un’offerta: un volantino, appiccicato verosimilmente in maniera abusiva, senza alcuna indicazione in ordine ad orari e retribuzione che non sia quella parentesi insopportabile (se non avete voglia di lavorare non venite)».

Il movimento accusa il professionista di sessismo. «E non sarà nemmeno un esperto di discriminazione di genere sul lavoro, se ha concepito quell’altra parentesi (no veline) che trasuda sessismo da ogni lettera, che ci parla di una selezione delle donne nel mercato del lavoro legata a doppio filo col suo aspetto fisico, e che presume che una ’velina’ non possa avere competenze in ambito informatico, malgrado il suo diploma».

«Quanto al post scriptum aggiunto a penna: faremo un esposto alla polizia municipale. ‘Chi strappa questo volantino è una me****’, a meno che ci pensi l’autorità competente.

Le reazioni sui social

Tanti i commenti degli utenti sotto il profilo dell'associazione Mixed: «L'unica discriminazione è che l'annuncio si rivolga solo alle femmine. Che voglia gente che ha voglia di lavorare e non belle statuine mi pare del tutto normale!», «Anche solo il fatto di ricercare una "segretaria" è illecito. Le offerte devono prescindere dal genere. Sarebbe da segnalare» o «Mi vergogno per la mia categoria».