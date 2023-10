Si è aggrappato al nastro della scala mobile per raggiungere il secondo piano del centro commerciale quando ha perso la presa ed è caduto nel vuoto. Un volo di quattro metri per un ragazzino di 11 anni che era con i suoi genitori: l’allarme allo shopping center di via dell’Oceano Pacifico Euroma2, all’Eur, è scattato ieri mattina intorno alle 12. I responsabili dell’attività commerciale hanno fatto subito scattare la macchina dei soccorsi: sul posto in pochi minuti è intervenuta un’ambulanza del 118 mentre i carabinieri di zona e del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Eur hanno proceduto con i rilievi avviando le indagini. «Abbiamo visto quel bambino precipitare, cadere per diversi metri. Alla fine della caduta il volto era ricoperto di sangue, è stato terribile» hanno raccontato sconvolti i testimoni agli investigatori.

I SOCCORSI

L’undicenne è stato prima medicato sul posto e poi accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel corso della giornata le condizioni sono migliorate: i medici hanno accertato che non è in pericolo di vita e che a causa della violenta caduta, non ha riportato commozioni alla testa. Dopo essere stato medicato - al mento e al labbro - è stato dimesso nella serata di ieri, sempre vigile e in buone condizioni.

I militari dell’Eur hanno invece proceduto con un’attenta ricostruzione di quanto avvenuto. Hanno quindi subito ascoltato i genitori che, sconvolti per quanto accaduto, hanno ripercorso quegli istanti drammatici e la dinamica della caduta. Una ricostruzione confermata anche da alcuni testimoni: «Abbiamo visto che il bambino, insieme ai genitori, era sulle scale mobili ma stava salendo al contrario. Si teneva al nastro quando all’improvviso, nel punto più ripido della salita, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri. Ha perso il punto d’appoggio ed è precipitato. Tutto è accaduto in pochi secondi, la caduta è stata terribile» hanno raccontato.

LA DINAMICA

Sono seguiti attimi di panico e paura anche se il ragazzino non ha mai perso conoscenza: «I genitori sono subito accorsi in suo aiuto in attesa dei soccorsi. Piangeva e aveva il viso coperto di sangue» hanno detto agli investigatori. I sanitari sono poi arrivati in pochi minuti procedendo con le prime cure e poi con il trasporto al pronto soccorso all’ospedale pediatrico dove i dottori dopo analisi e accertamenti, hanno escluso conseguenze gravi in seguito alla caduta.

LE TELECAMERE

I militari dell’Eur hanno inoltre visionato le immagini di video sorveglianza all’interno del centro commerciale: nei fotogrammi hanno quindi trovato riscontro di quanto riferito. Nelle immagini infatti il bambino, insieme ai genitori, sta salendo al secondo piano dello shopping center. Non appena salito sulle scale mobili, si volta di spalle tenendosi al nastro quando, a metà del percorso, perde l’equilibrio e cade per diversi metri. Secondo quanto ricostruito e accertato dunque, per l’11enne si è trattato di un incidente e tutta la macchina dei soccorsi e della sicurezza del centro commerciale, è stata attivata scongiurando il peggio.