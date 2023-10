Incidente a Gravina di Puglia, morta sul colpo una bambina di 10 anni: altre 5 persone ferite

Ancora sangue sulle strade. Una bimba di 10 anni è morta e altre cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto oggi verso le 11.20 sulla provinciale 230 che collega Gravina di Puglia a Spinazzola, nel Barese. Due i mezzi coinvolti che, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati frontalmente. La piccola è morta sul colpo.

I feriti sono stati trasportati all'ospedale Perinei di Altamura: due classificati come codice rosso e altri due gialli. Un altro dei feriti è stato medicato sul posto dove sono intervenuti una automedica e tre ambulanze del 118. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Altamura che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.