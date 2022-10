Bambino di 5 anni precipita dalle scale e muore a scuola, assolta la maestra di sostegno

Orsola Caputo «è innocente». L'insegnante di sostegno, era accusata di omicidio colposo per la morte di Leonardo Acquaviva, il bimbo di cinque anni e mezzo, precipitato nel vuoto nel 2019 dalla tromba delle scale della scuola Pirelli di via Goffredo da Bussero a Milano, dopo essere salito in piedi su una sedia. Venerdì 21 ottobre è arrivata la sentenza del tribunale: «Il fatto non costituisce reato».

Orsola Caputo assolta

Dopo tre anni si è concluso l'incubo di Orsola Caputo, anche se dovrà convivere con il dolore per quello che è successo tutta la vita. Anche la Procura, ha spiegato il legale, «ha riconosciuto che lei non ha avuto alcuna responsabilità» nell'accaduto. La tesi difensiva quindi è stata sposata anche dall'accusa che, oggi, ha chiesto l'assoluzione, confermata dalla Corte. Orsola Caputo, è stata l'unica delle tre indagate a scegliere il processo ordinario. L'altra maestra finita a processo, dopo una prima condanna in abbreviato, è stata assolta in Appello, mentre un'assistente scolastica ha patteggiato una condanna a due anni.