Banca Etruria, condannati per bancarotta gli ex vertici

Giovedì 31 Gennaio 2019, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 20:26

Il giudice per l'udienza preliminare di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per bancarotta. Il giudice ha deciso una pena di 5 anni (scontati per il rito) perl'ex presidente Giuseppe Fornasari e l'ex dg Luca Bronchi, e di 2 anni per l'ex dg Alfredo Berni, tutti imputati per bancarotta fraudolenta. Pena di 1 anno per l'ex consigliere del cda Rossano Soldini accusato di bancarotta semplice.Il gup Borraccia ha inoltre rinviato a giudizio gli altri 27 imputati.