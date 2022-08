Una piantagione di marijuana, composta da 3.300 piante, estesa su circa 2mila mq e nascosta da un canneto è stata scoperta questa mattina a Barletta dalla guardia di finanza. Tre persone di nazionalità rumena sono state arrestate in flagranza, perché sorprese in attività di irrigazione e manutenzione del terreno. Il sito di coltivazione era dotato di un motore di irrigazione e fornito di fotocamere con sensori di movimento per consentire la vigilanza da remoto.

Le 3.300 piante sono state sequestrate unitamente al materiale utilizzato per la coltivazione. L'arresto per i tre nazionali rumeni è stato disposto dal pubblico ministero e poi convalidato dal gip del tribunale, con l'accusa di produzione di sostanze stupefacenti. Il sequestro è stato registrato come uno dei più grandi mai fatto in Puglia nella provincia di BAT.

