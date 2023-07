​Muore annegato a Ostia mentre fa il bagno nella spiaggia libera. «Colpito da un malore»

Un uomo di 82 anni, romano ma residente in Germania, è morto dopo essere stato colpito da malore mentre stava facendo il bagno ad Ostia, all'altezza del Lungomare Duca degli Abruzzi. La tragedia è avvenuta intorno alle 16 sul tratto di spiaggia pubblica. Sul posto è arrivato il personale del 118 e i carabinieri. L'uomo è stato sottoposto alle manovre di rianimazione ma è deceduto dopo poco. I militari dell'Arma hanno informato all'autorità giudiziaria. In base a quanto si apprende l'area, così come appare da una serie di cartelloni, è sprovvista di servizio di assistenza ai bagnanti. Al momento non emergono responsabilità riconducibili a terzi.

Il cordoglio

«Esprimo profondo cordoglio per la morte dell'uomo colpito da malore sulla spiaggia libera Senape, a Ostia Ponente.