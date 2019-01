Camion resta in bilico su un cavalcavia: choc sulla superstrada

Ventiquattro voli sono stati complessivamente cancellati o dirottati negli aeroporti pugliesi di Brindisi e Bari a causa del maltempo. Sulle altre partenze si sono registrate fino a sei ore di ritardo. La neve che si sta abbattendo su gran parte della regione sta causando disagi non soltanto alla circolazione stradale, ma anche ad autobus, treni e aerei.

Venerdì 4 Gennaio 2019, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da brividi nel primo pomeriggio di oggi sulla superstrada 77 ain provincia di Macerata. Un camion, finito fuori strada nella tormenta di neve, è rimasto insu un cacalcavia. E' successo dopo la galleria, in direzione monti. Il tir che trasportava un container carico di merce è sbandato complice l'asfalto ghiacciato per la neve. La motrice del mezzo pesante ha sfondato il guardrail, rimanendo appesa nel vuoto.Fortunatamente il conducente è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo. Il mezzo è rimasto in bilico nel vuoto,. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.In giornata tutto il centro sud è stato flagellato dal maltempo e dalla neve, arrivata anche a Palermo. In particolare la dorsale Adriatica è stata imbiancata: spettacolari paesaggi tra Puglia e Basilicata e non sono mancati incidenti stradali per il ghiaccio.