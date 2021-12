Bimbo annegato in piscina, condannati mamma e papà

Si è concluso ieri il giudizio in primo grado con il rito abbreviato ai genitori del piccolo Tommaso Galizzi, il bimbo di 5 anni annegato ad agosto del 2019 nella piscina dell'hotel Abruzzo Marina di Silvi. Il papà Riccardo e la mamma Cristina Milesi, assistiti dall'avvocato Gabriele Di Dio che per loro aveva chiesto l'assoluzione, sono stati condannati entrambi per omicidio colposo con il rito alternativo a 4 mesi ciascuno con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati