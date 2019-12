Roma, bimbo di 19 mesi intossicato da hashish: arrestati gli zii e denunciati i genitori

Una segnalazione dall’ospedale ha messo subito in allerta gli investigatori del commissariato Colombo: «C’è un bambino di 19 mesi intossicato da hashish». E così gli agenti hanno immediatamente perquisito la casa dei genitori entrambi italiani, lei di 25 anni, lui di 35 anni. Nell’abitazione vivono anche i due fratelli di lei, di cui uno minorenne. Nel corso della perquisizione sono stati trovati due etti di cocaina e un coltellino a serramanico per tagliarla. Di quella droga se ne sono dichiarati possessori i due zii del piccolo che sono stati arrestati. I genitori, invece, sono stai denunciati per lesioni. Il bambino, ricoverato al San Camillo, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA