Bimbo di 10 mesi morto all'asilo nido: non si è risveglia dal riposino pomeridiano. Genitori colti da malore

Una tremenda tragedia si è consumata in un asilo nido di Paese (Treviso): ieri, 29 settembre, è morto un bimbo di dieci mesi. Il piccolo non si è più risvegliato dal riposino pomeridiano. Il dramma è successo nel primo pomeriggio all’asilo privato “Raggio di Luna” a Porcellengo di Paese poco lontano dalla chiesa della frazione. Il bambino è deceduto per un arresto cardiaco mentre stava facendo il sonnellino.

L'allarme delle educatrici

L'allarme è stato lanciato dalle educatrici che si sono accorte che non si svegliava dopo il consueto pisolino di metà giornata. Quando sul posto è giunto il personale del Suem per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. I genitori, italiani, alla terribile notizia sono stati colti da malore e sono stati accompagnati all'ospedale.