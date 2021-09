Precipita col bobcat nella scarpata, morto un operaio di 50 anni

Un'altra morte sul lavoro in Italia. Questa volta è accaduto in provincia di Messina, dove un operaio di 50 anni è morto dopo essere precipitato in una scarpata con il mezzo di lavoro che stava manovrando.

La tragedia è avvenuta questa mattina a Italia Superiore. La vittima, Santino Ciulla, stava facendo dei lavori per conto del Comune di Mongiuffi. Da una prima ricostruzione, l'operaio avrebbe perso il controllo del bobcat che stava...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati