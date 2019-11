Bologna, ferisce la ex moglie a coltellate, poi si uccide lanciandosi sotto un treno

A Castenaso, in provincia di Bologna, un 29enne è morto dopo essersi lanciato sotto un treno. Intorno alle 17, l'uomo, un cittadino marocchino, si trovava in un centro commerciale dove ha incontrato la moglie 32enne da cui era separato e con la quale non viveva più. Durante l'incontro, l'ha aggredita con un coltello da cucina, provocandole una ferita superficiale all'orecchio. Si è dato alla fuga per poi lanciarsi, alle 18,30 circa, sotto un treno in corsa della linea Portomaggiore-Bologna, nei pressi della stazione di Castenaso. Procede la Polfer per incidente ferroviario. I passeggeri del treno sono indenni. Ultimo aggiornamento: 22:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA