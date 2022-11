Cacciatore trovato morto a Ravenna, il giallo: gli hanno portato via i fucili

Gli hanno sparato alla schiena. Il cadavere è stato trovato domenica nelle campagne in provincia di Ravenna, ma siamo lontano dalla costa adriatica, dal mare. Qui i paesaggi sono molto differenti, siamo nell'entroterra, tra Castel Bolognese e Solarolo (città natale di Laura Pausini). L'uomo era sparito il giorno prima, sabato, ed era andato a cacciare, portando con sé alcuni fucili, regolarmente registrati. Gli anziani genitori, con i quali viveva dopo la separazione dalla moglie, non l'hanno visto tornare e domenica mattina hanno dato l'allarme. Alle 10.30 il corpo è stato individuato dal padre, in un frutteto, con due ferite. O più precisamente: è stato colpito da un fucile a pallini alla nuca e alla schiena. Un incidente di caccia? I carabinieri indagano per omicidio. E anche i fucili sono spariti e questo rende poco probabile l'ipotesi dell'incidente di caccia. Ma chi è la vittima? Felice Orlando, 49 anni, originario di Cosenza ma cresciuto a Castel Bolognese, camionista, lavorava per un'azienda di Faenza che raccoglie ferro e rifiuti. Separato, non risultano screzi con la ex moglie con cui aveva avuto una figlia che oggi ha 14 anni. Abitava a Castel Bolognese, non lontano da dove è stato trovato senza vita.

Dicono di lui gli amici sui social: «Non riusciamo a crederci, tu sei sempre stato una persona di cuore, ci facevi piangere dalle risate con tutte le tue battute e ora farai ridere gli angeli». Ascoltati dal sito Ravenna e dintorni racconta un collega di lavoro: «Felice era l'unico che potevi chiamare in qualunque situazione perché sapevi che ti avrebbe aiutato sempre. Come quella volta che sono rimasto a piedi alle tre di notte. Non mi risultava frequentasse gente strana, so che aveva la passione per i suoi cani, per la caccia e si spendeva tanto per aiutare i suoi anziani genitori». Il titolare dell'azienda: «Un lavoratore affidabile. Felice aveva sempre la battuta pronta. So che aveva sofferto molto al momento della separazione». Tra i conoscenti, però, c'è anche chi ricorda che Felice Orlando aveva avuto dei dissapori con un conoscente. L'indagine è coordinata dal pm della procura di Ravenna, Silvia Ziniti: su queste presunte tensioni con un'altra persona non sono stati forniti particolari né conferme.

I carabinieri stanno ricostruendo la sequela di orari e spostamenti. Alle 16 di sabato esce di casa, per andare a caccia, portando con sé alcuni fucili. Non torna a dormire. Il mattino dopo vengono chiamati i carabinieri, ma è il padre, attorno alle 10.30 a ritrovare il cadavere. Era a 200 metri dalla sua abitazione, tra le viti e i filari di kiwi. I carabinieri ricorrono anche ai cani molecolari e all'uso del drone per individuare le armi sparite: tutto inutile. L'autopsia è già stata eseguita ed è stata anche disposta una consulenza tecnica balistica. Ci sono stati i primi interrogatori, ma ancora il giallo non ha una soluzione.