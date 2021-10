Cacciatore spara un colpo, ma sbaglia mira: donna ferita all'occhio

Una donna di 51 anni è rimasta ferita ad un occhio in seguito ad un colpo sparato da un cacciatore che stava mirando ad una preda. L'incidente è avvenuto a Santa Maria di Zevio, in provincia di Verona. La donna sarebbe stata colpita fortunatamente non in pieno volto, ma da alcuni frammenti dovuti al colpo di fucile.

È stata trasportata dai sanitari del 118 a Verona, all'ospedale di Borgo Trento, e non è in pericolo di vita. Sulla esatta dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della di Zevio e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Bonifacio.