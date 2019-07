Anziani in stanze bollenti e sporche, chiusa casa di riposo a Udine

LEGGI ANCHE...>



Polvere e sporcizia diffuse e temperature troppo elevate nelle stanze: sono queste le principali carenze igienico-sanitarie che, sommate ad alcune irregolarità nel rispetto delle normative antincendio, hanno indotto i Carabinieri del Nas di Udine a chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e degli ispettori del Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Udine in una struttura per anziani a Udine a cui è stata ora revocata momentaneamente la licenza. Le carenze sono state rilevate dai militari nel corso di un controllo effettuato nei giorni scorsi nella casa per anziani in cui erano ospitate 40 persone, nell'ambito delle attività di monitoraggio

Estate tranquilla

che prevedono verifiche non solo in strutture balneari ma anche in quelle deputate a ospitare le persone anziane, ancor più vulnerabili in questo periodo dell'anno. La revoca dell'autorizzazione è stata disposta la scorsa settimana dopo che è stata trovata una sistemazione alternativa e adeguata per i 40 ospiti. Eseguiti i lavori di adeguamento, la struttura potrà richiedere all'azienda sanitaria l'autorizzazione a riaccogliere gli ospiti, previa verifica delle condizioni igienico-sanitarie.

Lunedì 8 Luglio 2019, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2019 13:13

