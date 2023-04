Roma, a Casal Bruciato morto un 22enne dopo aver per perso il controllo dell'auto: è finito contro un albero

Tragedia nella zona di Casal Bruciato, in via Filippo Fiorentini, all'altezza di via Bergamini : dove un 22enne rumeno ha perso la vita a seguito di un incidente a bordo della sua macchina, una Audi A3. L'incidente è avvenuto sabato 8 aprile alle ore 3 del mattino. Il sinistro stradale, avvenuto nella periferia est di Roma, non ha visto coinvolte altre vetture.

Cosa è successo

Ad intervenire sul posto poco dopo il fatto sono state alcune pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale. Per il giovane alla guida dell'auto non c'è stato niente da fare. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il guidatore avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e schiantandosi contro un albero. Con lui in macchina c'era un 19enne, anche'egli di nazionalità rumena, che è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in codice rosso.



Ancora sconosciute le cause scatentanti dell’incidente, tuttora al vaglio delle autorità, con tutte le piste per ora plausibili, dal colpo di sonno, data l’ora, all’assunzione di droga o alcol, fino alla distrazione fatale e al malore. Si cercano eventuali altri veicoli coinvolti, per confermare che si tratti di incidente autonomo o meno.



Tutto verrà chiarito grazie all’autopsia sul corpo della vittima e analizzando le telecamere di video sorveglianza, con il veicolo che è stato requisito dopo essere stato tolto dalla sede stradale e probabilmente sarà fatto oggetto di una perizia.