Ceccano, donna cade dalle scale in casa per un malore e muore a 46 anni

Tragedia a Ceccano. Caterina Frazzetto, 46 anni, è morta a a causa di un malore, all'interno della propria abitazione, nei pressi del bar Zambardino. La donna sarebbe caduta dalle scale, anche se il decesso è avvenuto per arresto cardiaco. A dare l'allarme sono stati alcuni conoscenti preoccupati per il fatto che la 46enne non rispondesse. I carabinieri arrivati sul posto l'hanno trovata riversa a terra, in fin di vita. Sono stati chiamati i soccorsi, è arrivata anche un'eliambulanza, ma è stato inutile.