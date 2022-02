Foligno, ambasciatrice italiana a Canberra muore cadendo dal balcone: Francesca Tardioli aveva 57 anni

Francesca Tardioli, ambasciatrice italiana a Canberra (Australia), è morta cadendo dal balcone a Foligno. La diplomatica aveva 57 anni e si trovava a Foligno, sua città natale, per trascorrere alcuni giorni di ferie. Secondo le prime informazioni, avrebbe perso l'equilibrio sporgendosi dal terrazzo ma sull'episodio indagano i carabinieri che chiariranno ulteriormente le cause dell'incidente, come riporta il Corriere dell'Umbria.

APPROFONDIMENTI PAVIA Pavia, bimba di 7 mesi cade dal letto dei genitori e muore durante il... ROMA Roma, donna spagnola cade dal terzo piano su un'auto in transito:...

Pavia, bimba di 7 mesi cade dal letto dei genitori e muore durante il trasporto in elisoccorso

Roma, donna spagnola cade dal terzo piano su un'auto in transito: è in codice rosso

Chi era Francesca Tardioli

L'ambasciatrice era nata a Folignol'8 settembre 1965. Dopo la laurea in Scienze politiche all'Università di Perugia, nel 1991 aveva vinto il concorso per la carriera diplomatica. Tardioli ha anche prestato servizio presso la NATO a Bruxelles quale “Deputy Assistant Secretary General for Planning in the Operations Division” nel 2010 ed era stata nominata cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2014.