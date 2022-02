Roma, donna spagnola cade dal terzo piano su un'auto in transito: è in codice rosso

È caduta dal terzo piano di un palazzetto di via Cremera ed è finita su una macchina in corso. L'allarme, per Consuelo M., 46enne di origini spagnole, è scattato nel primo pomeriggio. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della polizia Locale del gruppo Parioli ma ora il caso è stato assegnato alla polizia che ha avviato le indagini. Intanto la donna è stata soccorsa ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Soccorsa anche la donna che era al volante della macchina su cui la donna è precipitata. L'automobilista era in evidente stato di choc ma non ha riportato ferite e ha rifiutato il trasporto in ospedale per accertamenti. La strada, via Cremera, è rimasta chiusa non solo per consentire ai mezzi di soccorso di procedere, ma anche agli agenti di polizia di eseguire i rilievi. Dai primi accertamenti la giovane è precipitata dalla finestra di un B&B. La giovane nella caduta ha riportato ferite e contusioni ma non è in pericolo di vita: l'ambulanza del 118 è stata scortata da due auto della polizia Locale per l'intero tragitto fino all'arrivo in ospedale.