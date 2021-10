Cesena, famiglia no vax ricoverata in ospedale per Covid: contagiati 5 fratelli e la madre, due sono gravi

Un'intera famiglia "no vax" ricoverata in ospedale. Succede nella provincia di Forlì-Cesena dove madre e figli contagiati dal Covid sono all'ospedale Bufalini di Cesena: cinque tra fratelli e sorelle e l'anziana madre e due di loro sono particolarmente gravi, ricoverati in rianimazione. Lo riporta il Corriere di Romagna. La famiglia - fratelli e sorelle hanno tra 60-70 anni e la madre quasi 90enne - era assistita, come medico di medicina generale, da un dottore sospeso nei giorni scorsi perché non si era vaccinato. L'infezione è arrivata con la variante Delta del coronavirus. La 90enne è in osservazione in geriatria, mentre tra i figli contagiati due in particolare sono in condizioni più serie. Per una è stata necessaria l'intubazione.

