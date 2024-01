Chiara Ferragni, vandalizzato il negozio in via del Babuino. Vetrine imbrattate con scritte «Truffatrice, bandita»

Per Chiara Ferragni il nuovo anno inizia con un atto di vandalismo. Il negozio dell'influencer in via del Babuino a Roma è stato infatti imbrattato con scritte e offese rivolte all'imprenditrice digitale dopo la bufera del caso pandoro. «Truffatrice» e «Bandita», si legge sulla vetrina e sulla targhetta della boutique romana.

Il video

Il video dello “sfregio” è stato diffuso su TikTok ed è diventato virale in pochissimo tempo. La prima scritta, come si vede dalle immagini, è stata realizzata sulla targa che riporta il nome e cognome della Ferragni accompagnati dall'iconico occhio stilizzato. L'altra, invece, è stata scritta direttamente sulla lastra della vetrina dietro alla quale è posizionato un manichino con addosso un vestitino rosso di paillettes, un braccialetto e una pelliccia color crema a coprire le spalle.