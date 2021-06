Precipita dal tetto di un'azienda mentre lavora: gravissimo operaio di 47 anni

È precipitato dal tetto di un'azienda di Treglio, in provincia di Chieti, mentre effettuava, con altri operai, lavori di manutenzione. Un volo di sei metri. Ora un uomo di 47 anni, di Orsogna, è ricoverato in prognosi riservata

all'ospedale di Chieti, dove è stato portato con l'elicottero del 118, per le gravi lesioni riportate. Indagano i carabinieri della compagnia di Ortona e la Asl.