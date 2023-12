Sergio Alfieri, il chirurgo del Papa indagato per falso: «Firmava registro interventi ma non operava i pazienti». Il medico: «Sono sereno»

Il chirurgo di Papa Francesco, Sergio Alfieri, è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di falso in atto pubblico: avrebbe firmato il registro degli interventi operatori ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti.

Sergio Alfieri, chi è il chirurgo che ha operato Papa Francesco (per la seconda volta): ha oltre 9mila interventi all'attivo

Indagato il chirurgo del papa

Il tutto al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, l'ospedale più noto a tutti come quello del Papa. Lo riporta La Stampa. All'origine dell'inchiesta un esposto del 9 febbraio scorso consegnato ai vertici investigativi del Nas che dà voce ai malumori in sala di attesa: Alfieri firma le operazioni di più pazienti negli stessi orari.

Le indagini

Sulla scorta di quelle indicazioni, il Nas ha acquisito dalla direzione sanitaria decine di cartelle cliniche e altrettanti faldoni sia cartacei sia digitali.

Le parole del chirurgo

«Sono molto sereno». È l'unico commento del professor Sergio Alfieri, chirurgo del policlinico Agostino Gemelli, e nello staff medico di papa Francesco, sentito dall'Ansa dopo la pubblicazione della notizia di una indagine a suo carico. Il professore non ha voluto dire di più e non è entrato nel merito dei contenuti dell'articolo di prima pagina. Anche alla domanda se si senta sotto attacco, ha reagito con un secco no comment.

La difesa

«Il professor Alfieri è certo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle regole. Non conosciamo nulla del merito della vicenda se non quanto appreso da notizie di stampa. E non abbiamo mai ricevuto alcuna contestazione o avviso dalla Procura». Così all'Adnkronos il professor Carlo Bonzano che assiste Sergio Alfieri. «Quando saremo messi in condizione di conoscere gli addebiti ipotizzati e gli elementi su cui si assume essi poggino, come sempre, avremo un atteggiamento di piena lealtà collaborativa con l'autorità giudiziaria al fine di chiarire quanto prima ogni profilo», sottolinea il penalista.

La nota del Gemelli

II Policlinico Universitario Agostino Gemelli, con riferimento alle notizie di stampa su una indagine della Procura della Repubblica di Roma sul professor Sergio Alfieri, esprime la propria «fiducia nei confronti della magistratura che sta svolgendo le indagini, alla quale continua ad assicurare la più ampia collaborazione». Lo sottolinea il Policlinico in una nota, respingendo al contempo «qualsiasi strumentale tentativo di offuscare l'operato di una struttura che ogni giorno eroga, a tutti coloro che vi si rivolgono, cure di elevata e riconosciuta qualità». Il Policlinico esprime inoltre la «massima fiducia nell'operato del Professor Alfieri».