Ciampolillo: «Non so ancora se sosterrò Conte. Il vaccino? Io non lo faccio, tanto lo fanno in tanti...»

Lello Ciampolillo, il senatore ex M5S che in extremis dette il 156esimo voto a Conte in Senato, ora non si sbilancia: «In questi giorni sto facendo le mie valutazioni, le mie scelte le saprete quando sarà il momento. Bisogna capire da chi sarà formato e sostenuto un eventuale Conte ter, deciderò tra oggi e domani», dice ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. Per per non ha aderito al gruppo degli Europeisti.

Alla domanda sui vaccini anti Covid, Ciampolillo ha confermato al sua intenzione di non vaccinarsi. «L'ho detto e su questo non cambio idea. Tanto ci sono già tantissime persone che lo vogliono fare, quindi il problema non si pone. Credo sia importante che il vaccino debba esser una libera scelta», ha detto.

Ultimo aggiornamento: 18:49

