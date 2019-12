Roma, altri due morti sulle strade: travolti e uccisi un ciclista e un pedone

Duein poche ore sulle strade di: si tratta di un ciclista travolto in zona Infernetto e di un pedone investito in via Prenestina.L'uomo in sella a una bici è morto investito nella tarda serata di ieri su via Cristoforo Colombo, nei pressi di via Canale della Lingua, in zona Infernetto, nel quadrante sud di Roma. Sul posto per i rilievi la polizia locale del gruppo Marconi. Alla guida dell'auto un uomo italiano di 48 anni portato in ospedale per gli esami alcolemici e tossicologici di rito. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.