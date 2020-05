Congiunti fuori Regione, spostamenti solo dal 3 giugno: sfuma l'ipotesi 18 maggio

I congiunti possono aspettare se abitano in un'altra regione, anche se limitrofa. Durante la conferenza Stato-Regioni il premier Giuseppe Conte, i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza hanno ribadito lo stop alla mobilità tra regioni confinanti anche se sono a basso contagio.

Stesso discorso varrà per le seconde case al mare o in montagna. Il via libera, è stato ribadito, sarà possibile solo a partire dal 1° giugno.

Dunque per gli spostamenti in un'altra regione continuerà a essere obbligatoria l'autocertificazione valida per i famosi tre motivi: necessità urgente, lavoro e salute.

Durante la conferenza Stato-Regioni alcuni governatori, come quello dell'Abruzzo Marco Marsilio, hanno spinto per accelerare questo tipo di spostamenti già a partire da lunedì. Almeno per far visita ai parenti che abitano a poche decine di chilometri. Ma il governo è apparso inflessibile.



