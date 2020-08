Covid, positivi tre bambini tra gli otto e i dieci anni appena tornati dalle vacanze: «Sono asintomatici»

Appena rientrati dalle vacanze tre bambini sono risultuati positivi al coronavirus. È successo in provincia di Pavia: si tratta di due fratelli di 8 e 10 anni appena rientrati dalla Versilia, e di un altro bambino di 8 anni tornato da uno dei 4 paesi considerati a rischio. È quanto scrive la Provincia Pavese, precisando che stanno tutti bene e e che sono asintomatici.



Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche i genitori dei due fratellini sono risultati positivi ma l'Ats di Pavia spiega che sono tutti in buone condizioni ed è partito immediatamente il monitoraggio per tutti i loro contatti e, ovviamente, la quarantena per l'intero nucleo famigliare. Stesso percorso per il bambino di 8 anni, trovato positivo dopo un controllo su un gruppo di persone di rientro da uno dei paesi per i quali è obbligatorio il tampone.