Covid, No vax rifiuta le cure: «Non voglio finire lessato nell'inferno della terapia intensiva». Muore in pochi giorni

«Ce la farò lo stesso a guarire da questo virus, non voglio finire “lessato” nell’inferno della Terapia intensiva». Ha rifiutato le cure per l’infezione da C oronavirus. Ed è morto nel giro di pochi giorni. I medici avevano fatto tutto il possibile per convincere il 60enne No -v ax che era stato ricoverato nel Covid Hospital di Vittorio Veneto. Ogni tentativo, però, si è infranto contro le sue posizioni negazioniste. Nonostante i problemi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati