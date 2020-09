Covid a Mantova, bimbo di 4 anni positivo: in isolamento 13 compagni, 2 maestre e una bidella

Ancora scuola nel mirino. Un bambino di 4 anni è risultato positivo al Covid e i 13 compagni più due maestre e una bidella della scuola materna di Mantova che frequenta sono stati messi in isolamento. E' accaduto ieri quando è stato reso noto l'esito del tampone a cui era stato sottoposto il bimbo che da qualche giorno era a casa con sintomi influenzali. Piccoli e adulti dovranno stare in isolamento 14 giorni in attesa di eventuali sintomi. Nessun provvedimento invece, per i genitori. L'asilo è rimasto aperto, con le altre sezioni che funzionano regolarmente.

